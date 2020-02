Un tremoctopus se révèle

Je suis accro Inscrit: 19/02/2014 16:35 Post(s): 1970 Karma: 810







The Blanket Octopus



P.S. Je trouve que ça manque de musique alors je propose de l'accompagner de celle là (l'animal me rappelle beaucoup ce jeu féérique)

La vidéo est déjà passée :

Un tremoctopus révèle ses couleurs. Appelé blanket Octopus (pieuvre couverture) cette espèce a le plus grand dismorphisme sexuel des animaux macroscopiques avec la femelle qui peut mesurer jusqu'à 2m alors que le mâle ne dépasse pas 2.4 centimères.The Blanket OctopusÀ voir aussiBlanket octopusP.S. Je trouve que ça manque de musique alors je propose de l'accompagner de celle là (l'animal me rappelle beaucoup ce jeu féérique)La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1729688

