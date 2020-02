Ascenseur original, quoi qu'un peu dangereux.

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13467 Karma: 15375

Vue de l'intérieur (je crois qu'on avait déjà eu un topic sur ces ascenseurs par le passé) :





Paternoster Lift - Through the Basement & Over the Top

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:32