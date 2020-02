Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64648 Karma: 27080

Un pont cède à cause des inondations à Walla Walla dans l'état de Washington





Bridge Gets Washed Out Due to Widespread Flooding in Walla Walla in Washington - 1102330

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:02