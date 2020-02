compilation de musiques.

Je masterise ! Inscrit: 28/09/2013 22:55 Post(s): 4249 Karma: 1235



La compil kitsch ! | Archive INA



Parce qu'il y a de sacrées Pépites.



Je recommande chaudement Richard de Bordeaux " Je suis né en 1960'sexe!!"



Une compile qui paye sa chatte comme dirait l'autre.



Pour ceux qui veulent pousser plus loin le plaisir auditif et ambiancer leurs soirées, la playlist:



Maya "Lait de coco"

Serge Delisle "Germaine"

Thierry Pasteur "Coup de folie"

Les Shorts "Comment ça va"

Frédéric Lecoultre "J'ai un poêle à mazout"

Ringo "Le grand corbeau noir "

Sabine Paturel "Les bêtises"

Claude Puterflam "La petite"

Richard de Bordeaux "Je suis né en 1960'sexe"

Les vengeurs masqués "Les crêpes Suzette"

Daniel Auteuil "Que la vie me pardonne"

Luna Parker "Tes états d'âmes Eric"



