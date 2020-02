Casse moteur BMW M2 Compétition

Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 375 Karma: 490

Régis ( qui est sans doute américain et conduit probablement pour la première fois une boite manuelle ) se trompe de vitesse et rétrograde par erreur, le moteur de la BMW M2 Compétition qu'il conduit doté une 6 cylindre en ligne de 3 L développant 410Ch fait une extraordinaire envolé lyrique bien au delà du rupteur ( vers les 10 000 Trs/min ).



Il s'en suit un petit Gong Bmw caractéristique signalant une défaillance du groupe moto-propulseur signifiant une casse moteur .







So klingt ein Motorschaden beim BMW F87 M2 Competition

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:35