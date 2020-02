Options du sujet Imprimer le sujet

WHERONMAN South park - Coronavirus (fan animation) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 30/10/2019 18:19 Post(s): 5 Voici une scène que je verrais bien dans South Park et que j'ai concocté à la main





CORONAVIRUS (SOUTH PARK FAN ANIMATION)

Contribution le : Aujourd'hui 15:15:43

Avaruus Re: South park - Coronavirus (fan animation) 1 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5401 Karma: 4026 Il va falloir travailler la qualité des doublages, parce que là c'est vraiment pas ouf. Ceci dit, je n'ai pas ri aux blagues non plus, je les trouve trop faciles.

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:50