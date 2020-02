Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Un oiseau coud son nid avec des feuilles 3 #1

Norbert explique nous - L'oiseau tisserin est capable de coudre son nid avec son bec, de grandes feuilles et des fibres de plantes. L'examen attentif des nids montre qu'ils savent utiliser plus d'une douzaine de nœuds différents. Autre vidéo





Tailorbird building Nest



Contribution le : Aujourd'hui 17:03:01