Koreus Blague dans un supermarché 0 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64657 Karma: 27088 Blague dans un supermarché avec une caisse sur la tête





ZzZzZ Re: Blague dans un supermarché 0 #2

Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 273 Karma: 338 Les blagues les plus simples sont toujours les meilleurs ^^

Yazguen Re: Blague dans un supermarché 0 #3

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11065 Karma: 8776 L'idée est sympa, le jeu d'acteur beaucoup moins !

