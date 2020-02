[Vidéo] Une bmw tente une mise en orbite

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1674 Karma: 1341







DUI Suspect Sent Flying After Crash Into Traffic Circle In Long Beach (Caught On Camera)



Pas de blessé, pas même la conductrice qui aurait pourtant voulu profiter d'une nouvelle dose de propofol aux urgences.

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:33