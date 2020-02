Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh ni oui ni non avec un chat... 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3123 Karma: 4487

NI OUI NI NON - PAROLE DE CHAT Je pourrais essayer de decrire...mais non en fait...juste...OH PUTAINNI OUI NI NON - PAROLE DE CHAT

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:33