El_taquetinho Une femme évite un vol à la sauvette dans le métro parisien 2 #1

El_taquetinho

Attention à vos affaires dans le métro/RER https://t.co/xylFQEbKVV



Attention à vos affaires dans le métro/RER https://t.co/xylFQEbKVV Attention à vos affaires dans le métro/RER

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:29

Wiliwilliam Re: Une femme évite un vol à la sauvette dans le métro parisien 1 #6

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29967 Karma: 8282

@El_taquetinho a écrit:

@Maitre_Cube Oui, et donc ? Pourquoi ta remarque m'est destinée ?





Visiblement le gars qui filme avait repéré le comportement suspect des mecs.



J'avais déjà surpris un mec qui tentait de chopper le porte-feuille d'un vieux qui montait les escaliers.

'Suffit juste de leur dire de pas faire ça et ils arrêtent. Mais bon ... ça ne les empêchera pas de recommencer. Il faut juste être solidaire. Citation :Visiblement le gars qui filme avait repéré le comportement suspect des mecs.J'avais déjà surpris un mec qui tentait de chopper le porte-feuille d'un vieux qui montait les escaliers.'Suffit juste de leur dire de pas faire ça et ils arrêtent. Mais bon ... ça ne les empêchera pas de recommencer. Il faut juste être solidaire.

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:45