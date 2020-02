La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40640 Karma: 15419

Une otarie fait une petite sieste sur le dos en ayant seulement la tête sous l'eau.





Sea Lion Lies Upside Down and Relaxes in Water While Funnily Blowing Bubbles - 1100421-2

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:07