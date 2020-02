Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un wing-suit motorisé 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 612 Karma: 743 Combinaison d’aile à commande manuelle propulsée par quatre mini-moteurs à réaction, montant à plus de 3 000 pi (1 000 m) en seulement 30 secondes (Vol à partir de 2:30).





Jetman Dubai Takeoff - 4K

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:06