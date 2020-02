Options du sujet Imprimer le sujet

sur twitter, la tendance Sco Pa tu mana / Bomboclaat est associée à des mots, écriture blanche/néon rose.



De ce style :





Or, je ne trouve pas avec quelle appli/generator c'est fait.



Un coup de main ?



