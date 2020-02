Pourquoi marcher lorsqu'on a une escorte à disposition ?

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3523 Karma: 2370





Valéry Lerouge - Le #GreenDeal d'Ursula @vonderleyen dans les actes: 30m à parcourir a pied, porte a porte, entre le Siège de la @EU_Commission et le bâtiment Charlemagne où a lieu la conference des donateurs pour l'Albanie. Et bien Uvdl et chaque dirigeant s'y rend en voiture, et avec escorte!!

