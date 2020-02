Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les sangliers contraints de sauter du toit d'une usine 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 618 Karma: 757 En Catalogne, plusieurs sangliers bloqués sur le toit d’une usine sautent dans le vide.





¿Que hacían estos jabalíes en el tejado de una fábrica?

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:26