Russie : des éleveurs sauvent un troupeau de chevaux se noyant dans un lac gelé

Via En Russie (dans la République de Bachkirie), un troupeau de chevaux sont tombés dans un étang geléLes éleveurs qui étaient dans le coin sont rapidement intervenus et ont sauvé tous les chevaux à l'aide de cordes, de chaines et d'un engin de chantierEn cause : Des conditions météorologiques instables en hiver ont été la conséquence de cette situation. Les chevaux sont allés sur glace par habitude, pensant que la glace était solide. Malheureusement il ne faisait pas assez froid à ce moment là et la glace a cédé.Video by sagitzianVia instagram.com/sagitzian & webchoc.com

