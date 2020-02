Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un bar qui fait mal à la tête 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 621 Karma: 773 Un homme boit des shots qui font mal à la tête. Il recevra des coups sur sa tête à chaque fois qu'il boit un shot.





Contribution le : Aujourd'hui 08:25:12