Koreus Un chat jardine 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64687 Karma: 27116 Un chat aide son maitre qui fait du jardinage





Cute Kitty 'Helps' with Gardening

Re: Un chat jardine 0 #2

Je m'installe Inscrit: 29/11/2009 12:17 Post(s): 221 Karma: 167 Perso j'aurais mis un autre titre, Un chat et son esclave

Re: Un chat jardine 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29978 Karma: 8292 @Yabbux



Allez, moi j'aurais mis:



Un chat teste son nouvel outil de jardinage.

Re: Un chat jardine 0 #4

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5412 Karma: 4032 @Yabbux @Wiliwilliam

Moi j'aurais dit : un chagriculteur dans son champ.

