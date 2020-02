Des pompiers réveillent un homme après un incendie

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40655 Karma: 15440

À Balachikha, en Russie, des pompiers réveillent un homme dans sa chambre après avoir éteint l'incendie de sa cuisine. L'homme les remercie et retourne dans les bras de Morphée.





