Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Ils sauvent deux femmes d'une avalance à Verbier (Suisse) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2751 Karma: 6737





Source @victorliebenguth Victor Liebenguth a décidé de publier un condensé de la vidéo (30min) qu'il a filmé du sauvetage de deux snowboardeuses lors d'une avalanche le 30 janvier dernier :

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:52

Yazguen Re: Ils sauvent deux femmes d'une avalance à Verbier (Suisse) 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11086 Karma: 8801

C'est pas à Luchon Superbagnères qu'on est près de voir ça... CoolC'est pas à Luchon Superbagnères qu'on est près de voir ça...

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:07