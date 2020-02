Ecran sans fil?

Je masterise ! Inscrit: 06/09/2004 18:20 Post(s): 2034 Karma: 238

Bonjour toutes et tous!



J'ai une question surement débile, mais je préfère être sûr... Puisqu'il existe des souris et des claviers sans fil, est-ce que ça existe des écrans sans fil? XD

Si non, au moins un écran qui puisse se déplacer facilement?



Actuellement, j'ai un ordinateur portable """gamer""" (notez les triples guillemets, encombrant, extrêmement bruyant et qui chauffe trop fort trop vite) que j'utilise depuis mon canapé, posé sur les genoux. J'aimerais conserver cette place, mais remplacer le portable par une tour fixe, mieux isolé et mieux ventilée.

Mon idée, c'est d'avoir la tour posée a coté du canapé, avec le clavier sans fil sur les genoux et la souris sans fil dans la main.



Le problème évidement, c'est quoi faire de l'écran... Un écran d'ordi standard sur les genoux, c'est un peu galère... donc je cherche un écran dans le style d'une Surface Pro, mais qui ferait juste écran et que je pourrais brancher avec un seul câble maximum (soit à l'ordi, soit à une prise électrique.)



Voilà, si jamais quelqu'un a une idée que je pourrais creuser!

Merci d'avance!

