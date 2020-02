Pub Burger King (Le Whopper moisi)

Options du sujet Imprimer le sujet

Burger King a récemment annoncé qu'il supprimait les conservateurs artificiels de son hamburger Whopper aux États-Unis.





Burger King | The Moldy Whopper

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13485 Karma: 15448



(NB : ils ne peignent pas la tomate au début, ils ne font qu'ajouter les gouttes d'eau avec la pointe du pinceau) Je me suis dit qu'ils allaient écrire Day 02. Mais là ça m'aurait inquiété(NB : ils ne peignent pas la tomate au début, ils ne font qu'ajouter les gouttes d'eau avec la pointe du pinceau)

