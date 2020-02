[FAIL] Scooter VS plage

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5418 Karma: 4035

Ce n'est pas un scooter mais une moto.^^ Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle ressemble à une Triumph (Street Triple ou Speed Triple), mais là je m'avance un peu, je n'en suis pas sûr du tout.



Le mec va regretter d'avoir fait le con sur la plage, elle est bien défoncée maintenant, et il y a ajouté du sable et de l'eau salée... faut quand même être riche ou un peu idiot pour faire ça.

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:17