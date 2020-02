Options du sujet Imprimer le sujet

toroles faire ses courses et sa "toilette" 1 #1

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 184 Karma: 232

Liveleak.com - Disgusting pig at the supermarket ...

Contribution le : Aujourd'hui 21:19:31

ouzvig Re: faire ses courses et sa "toilette" 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 6695 Karma: 2699

@Wiliwilliam a écrit:

Les gens sont des porcs.



Pas gentil pour les porcs ça Citation :Pas gentil pour les porcs ça

Contribution le : Aujourd'hui 21:26:01

vivaberthaga Re: faire ses courses et sa "toilette" 0 #5

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 767 Karma: 666

@Wiliwilliam a écrit:

Les gens sont des porcs.

Pas que...Qu'ils le soient chez eux ça ne regarde qu'eux, mais là se rajoute un problème de culture de l'ego et de non-considération (limite non-conscience) de l'autre. Citation :Pas que...Qu'ils le soient chez eux ça ne regarde qu'eux, mais là se rajoute un problème de culture de l'ego et de non-considération (limite non-conscience) de l'autre.

Contribution le : Aujourd'hui 21:45:06