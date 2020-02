Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un snowboarder est bloqué dans une falaise 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 626 Karma: 785







Post by olivierartnsnow Ce pauvre gars s'est perché au milieu d'une falaise sans possibilité de monter ou de descendre.Post by olivierartnsnow

Contribution le : Aujourd'hui 08:18:43

Avaruus Re: Un snowboarder est bloqué dans une falaise 0 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5420 Karma: 4041 Ok, le gars a grillé toutes ses chances pour le restant de ses jours. Il est peut-être même devenu croyant pour le coup. En tout cas il s'est agrippé comme jamais à sa vie.



NB : si certains se demandent, d'après le gars qui a filmé (et qui semble être moniteur de ski), il s'en est sorti indemne, des sauveteurs sont venus le chercher en rappel.

Contribution le : Aujourd'hui 08:26:38