Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Kevin Fiala joue à pierre, papier, ciseau avec un fan 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 629 Karma: 793 Kevin Fiala a offert à un jeune fan son crosse après avoir perdu à un jeu de pierre, papier, ciseaux.





Fiala plays Rock, Paper, Scissors with fan for stick

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:23