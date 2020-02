Options du sujet Imprimer le sujet

Bobibob Ne Jamais critiquer Star Wars ! #1

Post(s): 3



C'est une mauvaise idée de critiquer StarWars devant un fan !

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:06

baliboudou Re: Ne Jamais critiquer Star Wars ! #2

Post(s): 332 Karma: 311 Bah il a pas tort hein: le seul truc bien dans Star Wars c'est Jar Jar Binks ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:25

MoonMoon Re: Ne Jamais critiquer Star Wars ! #3

Post(s): 4034 Karma: 121 @baliboudou et le jeu de course avec les pod !

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:29