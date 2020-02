Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Homme VS Autruche 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 630 Karma: 795



Source

Un homme, surpris de voir les autruches sur le jardin, descend de son balcon. Maladroit, il perd son équilibre et se fait marcher par un autruche.

Contribution le : Aujourd'hui 14:39:38

MoonMoon Re: Homme VS Autruche 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4034 Karma: 120 Ha ha ha ha mais c'est pas possible il arrive pas à courir plus de quelques secondes sans se vautrer parterre !

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:39

Skwatek Re: Homme VS Autruche 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40673 Karma: 15456 Il fait le chaud mais il est incapable d'aligner deux pas sans se casser la gueule.

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:04