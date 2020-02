Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Brésil : Le sénateur Cid Gomes touché par la police 1 #1

Brazil: Senator Cid Gomes shot by striking police



Le sénateur brésilien Cid Gomes, dans le buldldozer, a été touché mercredi après une manifestation menée par la police militaire dans la ville de Sobral, dans l'État de Caera, dans le nord-est du Brésil. Par chance, il est juste blessé.

