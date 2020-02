Provoquer une bagarre pour un anniversaire

Options du sujet Imprimer le sujet

TRT Spor - Afyonkarahisar'da geçen hafta sonu oynanan futbol maçında tribünlerdeki taraftarlar, kavga mizanseni ile polis memuru Engin Çakın'a doğum günü sürprizi yaptı. Les fans d’Afyonspor, une équipe de football de la 2ème division turque, ont organisé une bagarre entre eux pour célébrer l’anniversaire de l’officier intervenant, avec un gateau.TRT Spor - Afyonkarahisar'da geçen hafta sonu oynanan futbol maçında tribünlerdeki taraftarlar, kavga mizanseni ile polis memuru Engin Çakın'a doğum günü sürprizi yaptı.

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:27