Mondiaux de Biathlon : un français oublie un bâton en ressortant du pas de tir.

Le récent champion du monde Jacquelin oublie un bâton en ressortant de son dernier tir. Un coach norvégien tente alors de lui en fournir un mais se manque et tombe.

Quand Jacquelin ressort du dernier tir avec un seul bâton... - Biathlon - Mondiaux

Aujourd'hui 18:34:24