Un chat s'incruste à un concert de musique classique

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3831 Karma: 4139

Celles et ceux qui sont allés à Istanbul savent que la ville est envahi par les chats et celui-ci a réussi à se faufiler sur la scène d'un concert de musique classique.



Les organisateurs ont eu un mal de chien (ah ah) à évacuer le félin et ont finalement commencé le concert avec cet invité clandestin :





Cat in the orchestra in Istanbul

Contribution le : Aujourd'hui 21:34:31