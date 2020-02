Options du sujet Imprimer le sujet

Anthooo Importante escorte policière d'une ambulance 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 20/05/2016 19:01 Post(s): 6454 Karma: 3175 Ce vidéo de 2014, filmée de l'interrieur d'un véhicule du service d'urgence de Grande-Canarie (Espagne), montre l'important dispositif d'escorte mobilisant les différents services de police de l'île.

Mobilisés en une vigntaine de minutes seulement les agents ferment les routes au passage de l'ambulance transportant un bébé dans un état critique entre l'endroit où l'hélicoptère qui l'as tranporté s'est posé et l'hopital.





Dispositivo de escolta policial a ambulancia SUC en servicio de urgencias.

Contribution le : Aujourd'hui 22:13:45