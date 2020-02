Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Koh-Lanta : un candidat éteint le feu pour se venger de ses coéquipiers

En apprenant qu'il allait probablement se faire éliminer, le candidat Joseph a voulu se venger. Il a d'abord caché les bambous qui devaient servir à allumer le feu avant de se saisir d'une marmite remplie d'eau et de la jeter sur les flammes.



vivaberthaga Re: Koh-Lanta : un candidat éteint le feu pour se venger de ses coéquipiers





Pour ceux qui seraient pris de passion pour ce genre de drame psychologique, les métiers de la petite enfance recrutent... Ces événements sont pluriquotidiens dans les cours des écoles maternelles et divers centres de loisirs! Bonus : pas besoin d'acheter du matériel vidéo coûteux ni de payer la redevance.

