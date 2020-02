Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Le coût réel de la baisse du chômage #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1115 Karma: 2517 Analyse de la baisse du chômage par le Fil d'Actu.





Contribution le : Aujourd'hui 23:20:13

Avaruus Re: Le coût réel de la baisse du chômage #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5443 Karma: 4061 Ça existe encore des gens qui croient à ce que dit le gouvernement en matière sociale ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:35:44