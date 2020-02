Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Macron rencontre les mêmes agriculteurs deux annees de suite au salon de l'agriculture 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3546 Karma: 2431



Quand Macron rencontre les mêmes personnes au Salon de l’agriculture Quand Macron rencontre les mêmes personnes au Salon de l’agriculture https://t.co/zr4OwSdi2Q

Contribution le : Aujourd'hui 08:21:58