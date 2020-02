Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Faire balancer un enfant depuis son appartement 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40694 Karma: 15486 Une personne utilise une longue corde pour faire balancer son enfant sur une balançoire depuis une fenêtre de son appartement situé au 4ème étage d'un immeuble à Belgorod, en Russie.





Busy Parent Plays From the Fourth Floor || ViralHog

LeFreund Re: Faire balancer un enfant depuis son appartement 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2778 Karma: 6806 Et pour le goûter, il suffit d’accrocher un petit panier et de l'envoyer en bas!

truthfly Re: Faire balancer un enfant depuis son appartement 0 #3

Je m'installe Inscrit: 08/03/2013 13:37 Post(s): 132 Karma: 69 j'aurai mis une perceuse électrique avec un bras quitte à pas ce fatigué

