Skwatek Une candidate de Survivor frappe un adversaire 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40696 Karma: 15488 Ana Maria Pal, une combattante MMA et candidate dans l'émission de télévision « Survivor » en Roumanie, a cassé le nez d'un adversaire en lui mettant un coup de boule après avoir perdu une épreuve. Suite à ce ce geste, elle a été exclue du jeu.





EXPLOZIE DE FURIE! ANA I-A SPART NASUL LUI ANDREI! "I-A DAT CU CAPUL IN NAS!"

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:06

Kilroy1 Re: Une candidate de Survivor frappe un adversaire 0 #2

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12835 Karma: 8436 Skwatek Elle est violente ta femme Elle est violente ta femme

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:48

Skwatek Re: Une candidate de Survivor frappe un adversaire 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40696 Karma: 15488 Kilroy1 : C'est pour ça que je n'ai pas de femme ! : C'est pour ça que je n'ai pas de femme !

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:07

Jinroh Re: Une candidate de Survivor frappe un adversaire 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3140 Karma: 4511 @Kilroy1 au debut c etais sa femme...une semaine apres elle est devenue son mec...elle marche avec lui la main sur sa nuque en machant des cure-dents..

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:59