Au coeur de l'hiver Arctique en Norvège

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5456 Karma: 4076

Sublime. Ces paysages me manquent, et le calme de ces lieux aussi. Même la neige, il n'y en a quasiment plus en Lorraine depuis quelques années, ça me manque beaucoup.



Bref, superbe vidéo, elle me rend un peu nostalgique. Et j'ai envie d'ajouter : "La neige qui poudroie dans la solitude de notre enfance."

Contribution le : Aujourd'hui 20:12:30