Knight-errant [Échecs - Puzzle - Labyrinthe - 5min]

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5456 Karma: 4076









"Un chevalier se retrouve seul debout au milieu des restes d'une bataille perdue. Les derniers mots de son roi vaincu résonnent en lui : "Tu dois continuer le combat. Poursuis-les ! Va sauver ma fille !"



est un petit jeu flash inspiré des échecs. Sous couvert d'une vague histoire, vous jouez un cavalier et devez vous lancer à la poursuite de vos ennemis qui sont d'autres pièces d'échec. Le jeu se joue à la souris ou au clavier (je conseille la souris, c'est beaucoup plus facile). Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'anglais pour y jouer.



Vous commencez seul sur un plateau en damier classique, mais rapidement vous devez suivre un chemin imposé qui garde la couleur du damier mais prend des formes diverses, vous imposant des contraintes de déplacement. Au cours de votre périple, vous ferez face à d'autres pièces d'échec ennemies qui sont en mouvement elles aussi, et qui tenteront de vous avoir.





















Bon à savoir 1 : si vous laissez la souris sur une pièce d'échec (la vôtre ou les adversaires), vous voyez les cases où les pièces pourront bouger au prochain coup. Vos déplacement possibles sont en vert, les déplacements possibles des ennemis en rouge.



Bon à savoir 2 : il faut forcément manger les ennemis, car les vaincre vous permet de continuer le jeu en débloquant soit une case qui apparaît, soit une nouvelle action d'une autre pièce. (Image cliquable) Knight-errant est un petit jeu flash inspiré des échecs. Sous couvert d'une vague histoire, vous jouez un cavalier et devez vous lancer à la poursuite de vos ennemis qui sont d'autres pièces d'échec. Le jeu se joue à la souris ou au clavier (je conseille la souris, c'est beaucoup plus facile). Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'anglais pour y jouer.Vous commencez seul sur un plateau en damier classique, mais rapidement vous devez suivre un chemin imposé qui garde la couleur du damier mais prend des formes diverses, vous imposant des contraintes de déplacement. Au cours de votre périple, vous ferez face à d'autres pièces d'échec ennemies qui sont en mouvement elles aussi, et qui tenteront de vous avoir.Bon à savoir 1 : si vous laissez la souris sur une pièce d'échec (la vôtre ou les adversaires), vous voyez les cases où les pièces pourront bouger au prochain coup. Vos déplacement possibles sont en vert, les déplacements possibles des ennemis en rouge.Bon à savoir 2 : il faut forcément manger les ennemis, car les vaincre vous permet de continuer le jeu en débloquant soit une case qui apparaît, soit une nouvelle action d'une autre pièce.

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:21