Options du sujet Imprimer le sujet

Xouma Mouvements de danse avec les pieds 2 #1

Je suis accro Inscrit: 29/05/2018 23:33 Post(s): 1637 Karma: 4500



Source

Contribution le : Hier 23:42:53

TiTaNidE Re: Mouvements de danse avec les pieds 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/02/2007 21:05 Post(s): 529 Karma: 281 il a des chevilles BioNiKe . ( ;p )



La torsion quelles subissent est impresionante.



Le 10ème et je boite pendant deux jours ( ou me déboite à vie )

Contribution le : Aujourd'hui 00:10:00