Accident de tracteur + Un chien ne veut pas être dressé

Ten kierowca ciągnika rolniczego przesadził z prędkością na skrzyżowaniu





Ce jeune chien ne souhaite manifestement pas être dressé par son maître.





Doggo Doesn't Want to Be Trained || ViralHog

Un tracteur un peu trop pressé se renverse en quittant une route à Czerwona Woda, en Pologne. Le chauffeur n'a pas été blessé.

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:03