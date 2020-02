Options du sujet Imprimer le sujet

Une technique pour enlever la neige du toit + Chute de neige du tioit d'un batiment

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 657 Karma: 833 Une technique pour enlever la neige du toit.





Cet Homme Veut Enlever La Neige Du Toit : Le Génie De Sa Technique Est Admirable !





Chute de neige du toit d'un batiment



Aujourd'hui 09:21:19

Avaruus Re: Une technique pour enlever la neige du toit + Chute de neige du tioit d'un batiment 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5466 Karma: 4082



Bon de là à dire "Le Génie De Sa Technique Est Admirable !" en mettant une majuscule à chaque mot... on se croirait de retour en 2005 avec ce titre.^^



2)La piétonne ne se fait pas toucher par la neige qui tombe du toit, elle tombe parce qu'elle est surprise et perd l'équilibre. D'ailleurs à sa démarche, elle donne l'impression d'avoir un peu d'âge.



Parfois, j'ai l'impression que tu ne regardes pas avec beaucoup d'attention les vidéos que tu postes @Bowane. 1)C'est effectivement une technique intelligente, c'est le principe d'une avalanche.Bon de là à dire "Le Génie De Sa Technique Est Admirable !" en mettant une majuscule à chaque mot... on se croirait de retour en 2005 avec ce titre.^^2)La piétonne ne se fait pas toucher par la neige qui tombe du toit, elle tombe parce qu'elle est surprise et perd l'équilibre. D'ailleurs à sa démarche, elle donne l'impression d'avoir un peu d'âge.Parfois, j'ai l'impression que tu ne regardes pas avec beaucoup d'attention les vidéos que tu postes @

Aujourd'hui 09:36:35