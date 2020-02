Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Une vraie tête brûlée







Source Un jeune tente de sauter au dessus du feu avec son vélo. Raté !

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:09

FMJ65 Re: [FAIL] Une vraie tête brûlée

Bravo ! Le prix du débile de l'année ! Il reste 10 mois mais je serai étonné qu'il soit détrôné !....

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:54

PurLio Re: [FAIL] Une vraie tête brûlée





Ca tombe bien, Pappy Boyington vient de nous quitter, on lui a trouvé un bon successeur là...

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:25