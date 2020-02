Le jeune Cambodgien maîtrise 12 langues

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 657 Karma: 834 Un jeune Cambodgien maîtrise 12 langues tout en vendant des souvenirs aux touristes. Le jeune homme travaille au temple emblématique d'Angkor Wat, un lieu touristique très prisé.

Le garçon dit qu'il essaie de gagner de l'argent pour aller à l'école.





Cambodian boy masters 12 languages selling souvenirs to tourists

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 706 Karma: 830 Au même endroit en 2005, j'avais également rencontré un petit gars du même âge, qui "parlait" une dizaine de langues.

