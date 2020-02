Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Bande-dessinée [Lectures, coups de cœur, conseils, questions] Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Avaruus Bande-dessinée [Lectures, coups de cœur, conseils, questions] 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5471 Karma: 4090



Au passage, si vous aimez la BD mais que vous trouvez ça un peu cher (et c'est vrai que ça l'est), n'hésitez pas à faire des brocantes, des festivals et autres événements ponctuels, il y a souvent moyen de trouver des choses qui vous plaisent pour pas cher. Aussi, si vous connaissez un magasin de BD près de chez vous et qu'il fait de la revente d'occasion, n'hésitez pas à y faire un tour de temps à autres, il y a également des chances de trouver des trucs sympas.



Par exemple, pendant les vacances de Noël, je suis allé à la foire du livre et de l'image de collection à Namur, j'y ai trouvé quelques BD d'occaz en très bon état que je recherchais depuis quelques mois. J'y ai même acheté pour pas cher une BD que je cherche depuis quelques années, qui n'est plus éditée depuis un petit moment et que je désespérais de trouver.



____________________



Maintenant j'en viens à ce qui m'a donné envie d'ouvrir ce sujet : dernièrement, j'ai découvert une BD qui pourrait plaire aux amateurs de l'Égypte antique. J'ai acheté le Tome 1 de l'intégrale (Tomes 1 à 4), et je ne suis pas déçu jusque là, j'ai fini le tome 2.



d'Isabelle Dethan



Page Wikipédia





Synopsis

L'histoire se passe sous le règne de Ramsès II. On suit le prince Khâemouaset, l'un des nombreux fils de Ramses II, qui mène des enquêtes pour le compte de son père (une enquête = 2 tomes) et, plus globalement, pour préserver la pérennité du royaume ainsi que l'équilibre divin (il est aussi grand prêtre de Ptah). Il est secondé par Meresankh, une jeune femme libre issue de la noblesse égyptienne.





Réalité historique :

D'après ce que j'en connais et ce que j'ai pu lire ici et là, la réalité historique est plutôt bien respectée (réalité sociale, quotidienne, religieuse, politique, architecturale, des conditions de vie, etc). On se plonge dans l'Égypte antique sans réinvention christianisante, sans retouche hollywoodienne, sans l'exotisme romantique du XIXè... bref, on découvre une société telle que les archéologues ont pu la découvrir à travers leurs nombreuses recherches et telle qu'ils l'imaginent à force de travailler dessus. C'est d'ailleurs un point fort à mon avis : ça remet un peu en perspective certaines visions archaïques ou erronées que l'on pourrait avoir du passé.



Un des points qui m'intéresse le plus : la grande autonomie des femmes, ainsi qu'un statut social respecté. D'après les informations que j'ai glanées, la civilisation égyptienne de l'antiquité a été l'une des plus respectueuses des femmes, en leur accordant une liberté et une autonomie qui n'ont été égalées quasiment nulle part ailleurs à ces époques reculées (et même à des époques plus récentes^^).





Mon avis

Dans les deux premiers tomes, le scénario ainsi que certains dialogues ont quelques faiblesses (à mon avis, c'est dû au fait qu'un troisième tome n'aurait pas été de trop pour déployer l'intrigue plus en détail), mais dans l'ensemble j'ai apprécié la lecture et j'ai été pris par l'enquête.



Je trouve les dessins très jolis, notamment quand il y a des plans un peu larges du paysage (urbain ou rural). J'ai été complètement immergé dans cet univers et à cette époque.



Les personnages sont intéressants, pas monolithiques, même se certains correspondent à des stéréotypes un peu vus et revus.



On voit un peu de nudité (d'où la planche que j'ai proposée en exemple), notamment beaucoup de poitrines de femmes, mais c'est surtout pour la réalité historique : en effet, à l'époque, beaucoup de femmes se baladaient les seins à l'air, sans que ça ait une connotation sexuelle particulière.







Quelques images de la BD (sans spoiler) :















Suite à une petite recherche, je n'ai pas trouvé de sujet unique pour parler BD. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de le faire. Étant très amateur de BD, je fais régulièrement de belles découvertes et j'aimerais parfois les partager ici. Aussi, ça permettrait éventuellement de poser des questions avant achat, parce que c'est quand même pas donné ces choses-là.Au passage, si vous aimez la BD mais que vous trouvez ça un peu cher (et c'est vrai que ça l'est), n'hésitez pas à faire des brocantes, des festivals et autres événements ponctuels, il y a souvent moyen de trouver des choses qui vous plaisent pour pas cher. Aussi, si vous connaissez un magasin de BD près de chez vous et qu'il fait de la revente d'occasion, n'hésitez pas à y faire un tour de temps à autres, il y a également des chances de trouver des trucs sympas.Par exemple, pendant les vacances de Noël, je suis allé à la foire du livre et de l'image de collection à Namur, j'y ai trouvé quelques BD d'occaz en très bon état que je recherchais depuis quelques mois. J'y ai même acheté pour pas cher une BD que je cherche depuis quelques années, qui n'est plus éditée depuis un petit moment et que je désespérais de trouver.____________________Maintenant j'en viens à ce qui m'a donné envie d'ouvrir ce sujet : dernièrement, j'ai découvert une BD qui pourrait plaire aux amateurs de l'Égypte antique. J'ai acheté le Tome 1 de l'intégrale (Tomes 1 à 4), et je ne suis pas déçu jusque là, j'ai fini le tome 2. Sur les terres d'Horus d'Isabelle DethanL'histoire se passe sous le règne de Ramsès II. On suit le prince Khâemouaset, l'un des nombreux fils de Ramses II, qui mène des enquêtes pour le compte de son père (une enquête = 2 tomes) et, plus globalement, pour préserver la pérennité du royaume ainsi que l'équilibre divin (il est aussi grand prêtre de Ptah). Il est secondé par Meresankh, une jeune femme libre issue de la noblesse égyptienne.D'après ce que j'en connais et ce que j'ai pu lire ici et là, la réalité historique est plutôt bien respectée (réalité sociale, quotidienne, religieuse, politique, architecturale, des conditions de vie, etc). On se plonge dans l'Égypte antique sans réinvention christianisante, sans retouche hollywoodienne, sans l'exotisme romantique du XIXè... bref, on découvre une société telle que les archéologues ont pu la découvrir à travers leurs nombreuses recherches et telle qu'ils l'imaginent à force de travailler dessus. C'est d'ailleurs un point fort à mon avis : ça remet un peu en perspective certaines visions archaïques ou erronées que l'on pourrait avoir du passé.Un des points qui m'intéresse le plus : la grande autonomie des femmes, ainsi qu'un statut social respecté. D'après les informations que j'ai glanées, la civilisation égyptienne de l'antiquité a été l'une des plus respectueuses des femmes, en leur accordant une liberté et une autonomie qui n'ont été égalées quasiment nulle part ailleurs à ces époques reculées (et même à des époques plus récentes^^).Dans les deux premiers tomes, le scénario ainsi que certains dialogues ont quelques faiblesses (à mon avis, c'est dû au fait qu'un troisième tome n'aurait pas été de trop pour déployer l'intrigue plus en détail), mais dans l'ensemble j'ai apprécié la lecture et j'ai été pris par l'enquête.Je trouve les dessins très jolis, notamment quand il y a des plans un peu larges du paysage (urbain ou rural). J'ai été complètement immergé dans cet univers et à cette époque.Les personnages sont intéressants, pas monolithiques, même se certains correspondent à des stéréotypes un peu vus et revus.On voit un peu de nudité (d'où la planche que j'ai proposée en exemple), notamment beaucoup de poitrines de femmes, mais c'est surtout pour la réalité historique : en effet, à l'époque, beaucoup de femmes se baladaient les seins à l'air, sans que ça ait une connotation sexuelle particulière.

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:47



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo