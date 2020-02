Biathlon - L'exceptionnel tir debout de Dorothea Wierer

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2947 Karma: 2096



Un cauchemar pour les stands de carabine de forains





Pour rejoindre mes VDD sur la dernière phrase du topic :

C'était peut-être pas nécessaire de nous rappeler, une fois de plus, que nous sommes des mâles incontrôlables et incapable de penser à autre choses que fornication, cul et nibards.

En plus, on voit réellement que son visage, donc à part qu'elle semble plutôt bien maquillée la "plastique" qu'on observe vraiment, c'est un physique d’athlète.



