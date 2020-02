Speedrun de Super Mario World en version animée

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3437 Karma: 2705

Something About Super Mario World SPEEDRUN ANIMATED (Loud Sound Warning)



Je conseille très fortement d'aller voir quelques unes de leurs vidéos, c'est bien animé et bien marrant Les créateur de la chaine Youtube TerminalMontage ont animé un ce que donnerait un speedrun dans le monde du jeu, tout en y ajoutant de l'humour. Bien sympa pour ceux qui connaissent le jeu, il y a quelques bonnes références(même si je ne les ai pas toutes comprises)Something About Super Mario World SPEEDRUN ANIMATED (Loud Sound Warning)Je conseille très fortement d'aller voir quelques unes de leurs vidéos, c'est bien animé et bien marrant

