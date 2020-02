Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme se blesse en faisant le ménage







Source Un homme fait le ménage et une chorégraphie avant de glisser.

Re: Un homme se blesse en faisant le ménage

Je poste trop Inscrit: 18/05/2005 11:50 Post(s): 13406 Karma: 2096 Qui fait le malin, etc.... a l'air de s'être bien niqué le fion quand même

